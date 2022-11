Slooppartij op terras van horecazaak, uitbater Renaldo geeft jaar lang gratis patat weg voor gouden tip

Balen doet De Vries, die samen met zijn vrouw Cynthia de zaak runt, flink. Vooral van de eerste slooppartij, waarbij de plantenbakken het moesten ontgelden. ,,Die hebben behalve een financiële ook 'n emotionele waarde voor mij. Want m'n vader heeft ze eigenhandig gemaakt. Dan komt het extra hard aan. Gelukkig zijn de bakken zelf nog redelijk heel, maar de plantjes waren niet meer te redden. De schade is 100 à 200 euro.’’

Energieprijzen

Afgelopen weekend besloten onverlaten er nog een schepje bovenop te doen. Een levensgroot nep-ijsco, dat lonkend voor de deur staat, werd ondersteboven geschopt en beschadigd op de stoep teruggevonden. ,,Ik kan er met m'n verstand niet bij waarom mensen dit doen. Zeker in een tijd dat de energieprijzen er ook bij ons flink inhakken, en ik m'n best doe om het leuk te houden, kun je dit er echt niet bij hebben.’’

Mocht en daders geen kwajongens zijn, maar een volwassene die te diep in het glaasje heeft gekeken, dan is hij welkom voor een kop koffie in de zaak. ,,Als er voor nieuwe plantjes wordt gezorgd, zou ik al blij zijn’’, klinkt het. Overigens, zonder ook maar iets goed te praten, stipt hij wel aan dat er voor jongeren in Nieuwerkerk simpelweg te weinig is te doen.

Gedonder

,,Ik kom uit Delft’’, vertelt hij, ,,daar had je in elke wijk wel een buurtcentrum. Toen ik 16 was, ging ik daar altijd een biertje drinken. Hier in Nieuwerkerk heb je bijna niets. Misschien zoeken ze op deze manier spanning, ik zou het niet weten. Maar feit is dat er te weinig faciliteiten voor de jeugd zijn. Ik heb met niemand gedonder, hoor nooit een wanklank. Iedereen is welkom hier.’’