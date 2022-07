Sloop evenementendek Museumpark gaat beginnen: minder asfalt en meer groen

Na de Rooftop Walk beklim je nu deze knalroze trap voor een spectacu­lair uitzicht: ‘Veel moois op grote hoogte’

Ook zo genoten van de Rooftop Walk in Rotterdam? Jammer dat ie niet langer blijft? Ho-ho, stop met sippen, want we hebben er nog eentje: Het Podium in het Museumpark. Met net zo’n tof uitzicht als op de Coolsingel. En helemaal mooi: deze blijft nog de hele zomer.

27 juni