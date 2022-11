Sloop café De Schouw wordt met zeven maanden uitgesteld: juli laatste maand

praat mee Legenda­risch café in Rotterdam dreigt te verdwijnen: ‘Mensen zijn verdrietig’

Het legendarische café De Schouw in de Witte de Withstraat in Rotterdam dreigt te verdwijnen. Cafébaas Tineke Speksnijder heeft de zaak verkocht, omdat de huisbaas het pand wil slopen en heropbouwen. Het is onduidelijk wat daarna met het café gaat gebeuren. ,,Tineke is niet zomaar te vervangen’’, zegt de pandeigenaar.

