Slikkerveer trok stoute schoenen aan en dat kan Gijs Zwaan wel waarderen: ‘Brutaliteit wordt beloond’

Hij zit inmiddels 33 jaar in het trainersvak en is bezig aan zijn laatste maanden bij Brielle. Op vertrouwde grond bij Slikkerveer wacht Gijs Zwaan zijn volgende uitdaging. ,,Ik heb in Ridderkerk heel goede herinneringen.”