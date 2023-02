Slachtoffer snelheidsduivel ligt vele maanden na ongeluk in kritieke toestand in ziekenhuis

Nieuwe tipgever in Berkelse vergis­moord vreest voor veiligheid en blijft daarom anoniem

De tipgever die zich onlangs bij de politie meldde met nieuwe informatie over de Berkelse vergismoord, vreest voor zijn veiligheid en blijft daarom anoniem. De rechter-commissaris heeft de getuige, van wie niet eens gezegd wordt of het om een man of vrouw gaat, de beschermde status verleend omdat er gevaar voor zijn of haar leven bestaat.