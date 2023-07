Slachtoffer schietpartij probeerde eerder een gezin af te persen: ‘Miljoen in bitcoin of jullie gaan de pijp uit’

Vlak voor Open Huizen Dag een nieuwe explosie bij al eerder beschoten woning in Vlaardin­gen

Voor de derde keer binnen twee jaar tijd heeft er een aanslag plaatsgevonden op een woning aan de Hoflaan in Vlaardingen. Die werd eerst beschoten, was daarna doelwit van zwaar vuurwerk en in de nacht van vrijdag op zaterdag vond daar voor de deur opnieuw een explosie plaats. De te koop staande woning zou zaterdag te bezichtigen zijn tijdens de Open Huizen Dag.