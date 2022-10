Slachtoffer overleden na schieten bij terras in Rotterdamse centrum; nog niemand aangehouden

De man die zaterdagavond op het Tiendplein in het Rotterdamse centrum rond half elf werd neergeschoten is in het ziekenhuis overleden. Onder het oog van mensen die op het terras van de uitzonderlijk warme oktoberavond genoten werd het slachtoffer van dichtbij onder vuur genomen.

Kort voor half elf op de drukke zaterdagavond klinken de schoten. Meerdere knallen kort achter elkaar in het drukke Oude Westen waar veel horeca nog open zijn. Recht onder een camera ook, de brutale schutter was blijkbaar niet bang voor vele getuigen én camerabeelden.

Het slachtoffer die van dichtbij wordt beschoten raakt zwaargewond. Zo'n acht schoten telt een buurtbewoner. Op de plaats delict staan echter later vijf pionnen, wat op vijf hulzen lijkt te wijzen.

Paniek in de buurt

,,Ik stond in de keuken'', vertelt de eigenaar van het restaurant op wiens stoep de schietpartij gebeurde. In een raam van het restaurant prijkt een kogelgat, maar niemand naast het slachtoffer werd geraakt. ,,Opeens hoorde ik die knallen. Toen ik de achterdeur open deed, zag ik allemaal mensen rennen. In paniek.''

,,Wij zitten in restaurant er tegenover en gaan op grond liggen of schuilen achter tafels’’, schrijft journalist Mirjam de Winter op twitter. ,,Om vervolgens weer aan 't toetje te gaan.’’ Achter de grote afzetting op de drukke 1e Middellandstraat en Kruiskade staan vele kijkers.

Overleden na spoedoperatie

Het slachtoffer vecht ondertussen tussen de terrasstoelen voor zijn leven. Hij zou ter plekke zijn gereanimeerd. Een AED, waarmee een schok kan worden gegeven bij een hartstilstand, blijft achter als hij met een spoedrit naar het ziekenhuis wordt gebracht. Een spoedoperatie kan zijn leven niet meer redden. Hij overlijdt.

Het slachtoffer raakte 'ernstig gewond', aldus de politie.

Familie van de man woont om de hoek van het Tiendplein. Daar verzamelen zich in de uren na de schietpartij steeds meer familie, vrienden en naasten, hevig overstuur van wat er op maar een paar meter afstand is gebeurd. Gegil dat door merg en been gaat klinkt in de donkere straten als nabestaanden overmand raken door verdriet.

Zoektocht naar getuigen

Het is onduidelijk wat er aan het schieten vooraf is gegaan. In de chaos en paniek is het de politie ook nog niet duidelijk waar de schutter na de schietpartij heen is gevlucht. Hij zou in het zwart gekleed zijn. Mogelijk vluchtte hij met de auto of scooter, maar er wordt ook gesproken over een wegrennende man.

Omdat vele voorbijgangers of gasten van de horeca zich ook snel in veiligheid wilden brengen, is het lastig te weten wie er daadwerkelijk met de fatale schietpartij te maken heeft. De politie ook nog niet met alle getuigen gesproken. Wie iets heeft gezien of gehoord, of misschien heeft vastgelegd met de mobiele telefoon, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Die zette de plaats delict af met zwarte hekken, zodat de afzetting van de straat weer snel kon worden opgeheven. Achter de hekken startte het onderzoek naar de schietpartij. Ook werden direct camerabeelden bij buren opgevraagd. Ook hangen er in de buurt veel beveiligingscamera's.

Schietpartij ruime week geleden

Een ruime week geleden was er ook een schietpartij op de 1e Middellandstraat, waar het Tiendplein aan grenst. Toen werd om vijf uur 's middags geschoten. Mogelijk schoten twee partijen op elkaar. Daarbij vielen meerdere gewonden, die ook als verdachten werden gezien.

Was het deze zaterdagavond de ruit van een restaurant, die vrijdagmiddag werd de auto van een onschuldige voorbijganger geraakt door een kogel. Zonder dat er daadwerkelijk iemand werd geraakt. De tweede schietpartij in korte tijd op het moment dat veel mensen op straat waren, wordt door vele aanwezigen na de moord met schouderophalen besproken. ,,Ja, zo gaat het tegenwoordig in Rotterdam hè?’’

