Simon Fortuyn wordt adviseur van Leefbaar Krimpen: ‘Samenwerken in de regio is belangrijk’

Het adviseurschap valt samen met het 20-jarig bestaan van Leefbaar Krimpen. In 2002 kwamen de Leefbaren voor het eerst in de Krimpense gemeenteraad met vier zetels. ,,De kracht van Leefbaar Krimpen is dat de partij ingebed is in de wijken. Ze zijn bereikbaar en maken altijd de stap vooruit voor de inwoners”, zegt Fortuyn. ,,En wat ze beloven maken ze waar.”

Groot netwerk

Met de jongste telg, Leefbaar Krimpenerwaard, breidt ‘de Leefbaar familie’ zich verder uit in de regio. Fortuyn ziet een groot potentieel voor Leefbaar Krimpenerwaard. ,,Samenwerking in de regio is belangrijk en daarmee ook het grote netwerk van Leefbaar”, zegt hij. ,,Met elkaar kunnen we heel veel voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, wonen en onderwijs. Die samenwerking heb je echt nodig om met elkaar een mooie samenleving te kunnen bouwen.”

Quote De naam Fortuyn blijft natuurlijk voor altijd verbonden aan Leefbaar Kirsten Jaarsma

Als inwoner van Krimpen heeft Simon Fortuyn een wensenlijstje: ,,Krimpen moet vooral groen blijven en veiligheid blijft voor mij altijd een prioriteit. En er moeten voldoende woningen worden gebouwd zodat starters een wooncarrière kunnen maken en senioren in hun gemeente kunnen blijven wonen.”

Leefbaar Krimpen is in ieder geval blij met hun adviseur. ,,We krijgen met Simon als adviseur een berg ervaring én een groot netwerk in de regio mee”, zegt lijsstrekker Kirsten Jaarsma. ,,En de naam Fortuyn blijft natuurlijk voor altijd verbonden aan Leefbaar.”

