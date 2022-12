Siki Martina van dichtbij doodgeschoten, maar de grote vraag is: wie loste dat fatale schot?

Twee aanhoudingen Vrouw (43) om het leven gebracht in eigen woning: ‘Het gillen van haar dochtertje, dat vergeet ik nooit meer’

De 43-jarige Rotterdamse die op tweede kerstdag in haar huis in Rotterdam-Vreewijk levenloos werd gevonden, is waarschijnlijk doodgeschoten. Haar jonge dochtertje zou alarm hebben geslagen bij een familielid, die op zijn beurt de politie waarschuwde. ,,Het is diepverdrietig voor haar kinderen’’, zegt een aangeslagen buurvrouw.

27 december