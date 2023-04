Shoppen tussen de glijbanen: de XXL kledingruil in BlueCity is bijna terug

Midden in degradatie­strijd loopt zoontje (6) trainer hersenlet­sel op: ‘Fijn dat er begrip was’

Degradatiezorgen? Echte zorgen heeft Rotterdammer Michel Visser (47) vooral buiten het veld. Om Tobias, zijn 6-jarige zoon die begin dit jaar hersenletsel opliep. Het plaatste voor de Strijen-trainer alles weer in perspectief. ,,Je gaat nadenken of het het allemaal wel waard is, de tijd die je aan voetbal besteedt.”