Shoppen! Er zit een nieuwe vintagewinkel op de Oude Binnenweg

Dochters schrikken van het lichaam van hun vader, die stierf na caféruzie: 'Dat beeld vergeten we nooit meer’

Zonder zijn dochters was de dood van Mario Pinto nooit onderzocht. Dan was er nooit een rechtszaak geweest over de caféruzie die volledig uit de hand liep, waarbij een vriend hun 71-jarige vader herhaaldelijk tegen zijn hoofd schopte. ,,In zijn gezicht’’, aldus een getuige. ,,Met volle kracht, alsof Ricardo tegen een voetbal trapte.’’