Shirma Rouse doet hartverwarmende oproep en Fred van Leer deelt foto uit oude doos

ik zeg je Carlijn (17) zit bij de reddings­bri­ga­de: ‘Later wil ik lifeguard in Australië worden’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Carlijn Varekamp is dol op haar ouders. Dat haar vader een heuptasje wil, is een dingetje: „Dat gaan we niet doen hoor.”

31 augustus