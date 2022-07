Shella werd 62 keer gestoken in bijzijn van haar kinderen, ze stierf ter plekke

VIDEO Scooterrij­der overleden na aanrijding in Rotterdam-IJsselmon­de

Twee scooters zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken geraakt bij een ongeval op het Zwijndrechtsepad in Rotterdam-IJsselmonde. Eén van de bestuurders is hierbij overleden. Hij reed op een deelscooter. De andere bestuurder kwam er met de schrik van af.

16 juli