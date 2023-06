SGP wil les over Holocaust op Capelse scholen: ‘Zelfs een excursie naar Auschwitz moet mogelijk zijn’

Coby haalt honden en katten weg bij hun overleden baasjes ‘Sta je in je witte pak tussen de maden’

Ze komen in actie als er hulpeloze muizen of vogeltjes langs de weg worden gevonden, maar staan soms ook tussen de maden als ze katten of honden bij hun overleden baasje weg moeten halen. De vrijwilligers van Dierennoodhulp West Nederland willen maar benadrukken dat hun werk nogal eens wordt onderschat. ,,Mensen denken soms dat wij alleen kleine vogeltjes vervoeren. Maar we worden ook ingeschakeld na bijvoorbeeld een misdrijf in de relationele sfeer.’’