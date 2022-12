Sfeer slaat om na feestvreugde overwinning Marokko: ME grijpt in, veertien aanhoudingen

Update | Met videoDe rust lijkt weer teruggekeerd in het centrum van Rotterdam. Honderden uitzinnige supporters waren bij elkaar gekomen om de overwinning van Marokko op Portugal te vieren. Na een aanvankelijk groots volksfeest sloeg de sfeer om en werd alsnog de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om de straten schoon te vegen. De politie heeft veertien aanhoudingen verricht.

Op de West-Kruiskade en bij het Hofplein hadden zich honderden feestende supporters verzameld. Auto’s en scooters reden toeterend rond en er werd veel knal- en siervuurwerk afgestoken. Marokko bereikte zaterdagavond als eerste Afrikaanse land ooit de halve finale van het WK voetbal.

Na een tijdje riep de politie de feestvierders op om het centrum te verlaten. Een groot deel gaf hieraan gehoor, maar een groepje overlast gevende supporters niet. De ME heeft toen korte tijd op linie gestaan en het Kruisplein en de West-Kruiskade leeg geveegd. Politiepaarden werden ingezet om de menigte uit elkaar te drijven. De ME heeft ook de kruising van de ‘s-Gravendijkwal en 1e Middellandstraat leeg geveegd omdat overlast gevende supporters niet wilden vertrekken.

Zwaar vuurwerk

De politie heeft verspreid over de avond veertien aanhoudingen verricht, het gaat met name om het afsteken van zwaar vuurwerk en geen identificatie kunnen tonen. Een persoon is aangehouden voor openlijke geweldpleging. Vanwege de grote hoeveelheid mensen had de politie het Kruisplein en Hofplein voor het verkeer afgesloten. Op de kruising van de 1e Middellandstraat en Henegouwerlaan was sprake van een verkeerschaos.

Volledig scherm De Mobiele Eenheid kwam in actie op de West-Kruiskade. © MediatTV

Verdrietig

Houria kwam met haar zoontje en kennissen naar de West-Kruiskade om de zege te vieren. ,,Gisteren waren we verdrietig om Nederland maar nu zijn we superblij. Het is niet te beschrijven. Dit hadden we vooraf niet gedacht. Onze vreugde moet er gewoon uit.” De groep heeft wat jongere kinderen bij zich, ze zijn op hun hoede voor de keiharde vuurwerkknallen die af en toe te horen zijn. ,,Dat hoeft voor ons allemaal niet.” Wordt Marokko nu wereldkampioen? ,,Jazeker!”, klinkt het vastbesloten.

Ook Zakaria en Amal zijn met dochter Nour even naar het Kruisplein gekomen om de overwinning te vieren. Zakaria: ,,We zijn heel blij. Dit is de eerste keer dat een Afrikaans land de halve finale van het WK haalt. We zijn tegen ongeregeldheden en hopen dat het hier gezellig blijft.”

Volledig scherm Amal en Nour op het Kruisplein. © AD

Politiebureau

In totaal werden dinsdag 35 supporters gearresteerd voor ongeregeldheden na de overwinning van Marokko op Spanje. Zeven daarvan moesten nog verhoord worden en kregen een uitnodiging vlak voor de aftrap. Deze verdachten moesten zich vanmiddag melden op het politiebureau in Rotterdam voorafgaand aan de wedstrijd Marokko-Portugal. Zes verdachten hebben hieraan gehoor gegeven. De zevende verdachte had zich ziekgemeld.

Volledig scherm Honderden dolblije supporters vieren feest. © MediaTV

Volledig scherm Een groot wandelend Marokkaanse knuffelhart maakt de feestvreugde compleet. © MediaTV

Volledig scherm Houria en haar zoon vieren feest. © AD

Volledig scherm Er wordt veel vuurwerk afgestoken. © MediaTV

