Scott (38) verzamelt poppetjes: 'Mijn vriendin vindt het minder leuk'

Monsters, dinosaurussen, Ninja Turtles, zombies en draken. Het zijn wezens die je niet achter iedere Rotterdamse voordeur tegenkomt. Wel bij Scott Gordon (38), want hij heeft een gigantische collectie aan speelgoed, poppetjes en action figures. "Mijn verzameling is tienduizenden euro's waard."

De Schot woont sinds drie jaar met zijn Nederlandse vriendin in Rotterdam. Wij brachten hem, en zijn miniatuurvriendjes, een bezoek in zijn appartement aan de Westzeedijk. “Ik had een paar dagen nodig om alles uit te stallen.”

Hoeveel speelgoed heb je Scott?

“Ik zou het echt niet meer weten. Dit is pas een kwart van mijn verzameling, want de rest ligt in Schotland. Ik koop vaak bulks (red. grote hoeveelheden) en heb dan een ‘drie maanden regel’: als ik iets binnen die tijd niet kan ruilen met andere verzamelaars, gaat het in de verkoop. Wat hier nu allemaal ligt uitgestald? Dat zijn mijn speciale vondsten. Die doe ik niet weg. “

Zijn je poppetjes onderdeel van het meubilair?

“Ik heb een aantal exemplaren in de woonkamer staan, die rouleer ik om de zoveel tijd. Mijn vriendin vindt dat minder leuk, want die is minimalistisch. Dus de rest is netjes opgeborgen in dozen. Mochten we ooit een huis kopen dan hebben we al een deal gesloten: ik krijg een eigen kamer voor mijn speelgoed en zij mag de rest van het huis inrichten. Zij blij, ik blij.”

Foto; indebuurt Rotterdam

Verzamel je al sinds je klein bent?

“Ik kreeg mijn eerste monster in 1991, toen ik zeven was. Als kind had ik al een flinke collectie, maar naarmate ik ouder werd ging ik liever naar festivals en feesten. Mijn moeder heeft in die jaren veel speelgoed weggegooid. Een paar jaar geleden zocht ik eens op hoeveel mijn oude poppetjes waard waren. Wow! Het leek me tof om mijn jeugdcollectie compleet te gaan maken. Dat is nogal uit de hand gelopen.”

Heb je één favoriet wezentje?

“Dat is ‘The Invisible Mike’. Het is Michelangelo, een lid van de Teenage Mutant Ninja Turtles, maar dan verkleed. Het is echt een lucky find, want voor dit exemplaar betaal je nu wel vierhonderd euro. Ik heb hem op de kop getikt voor de helft. Ik verklaarde vrienden vroeger voor gek als ze zestig euro uitgaven aan één poppetje. Daar ben ik wel van teruggekomen.”

“Als we kijken naar zeldzaamheid, dan zeg ik de blauwe cycloop die op de eettafel ligt. Hij is onderdeel van mijn ‘Monster in My Pocket Series 1′ en was alleen in 1991 verkrijgbaar, in een speelhal in New Jersey. Ik heb deze serie helemaal compleet, met veel exemplaren uit Amerika en Canada. Zo’n rode is één euro waard, maar deze blauwe rond de driehonderd. Ik ga deze echt niet verkopen.”

Foto; indebuurt Rotterdam

Wat is het leukst aan verzamelen?

“De zoektocht; iets zeldzaams vinden voor een zo laag mogelijke prijs. Iemand ruimt zijn huis op en zet een grote hoeveelheid online voor bijvoorbeeld honderd euro. Daartussen spot ik één exemplaar die op zichzelf al veel meer waard is. Dat werkt verslavend. Ook vind ik het contact met andere verzamelaars fantastisch. Ik ken ondertussen uit elk land van de wereld wel iemand. Handig als we op vakantie gaan, want we hebben altijd tips voor restaurants en hotels.”

Scott deelt zijn speelgoed regelmatig op zijn Instagram-account en is nog op zoek naar andere Nederlandse fanaten om mee in contact te komen. Rotterdamse verzamelaars zou helemaal mooi zijn. “Dan kunnen we misschien samen een keer naar de kroeg.”

