Scooters en step in beslag genomen bij grote verkeerscontrole

Met video Man in levensge­vaar na steekpar­tij door mogelijke logee: ‘Ik ben gestoken, ik ben gestoken’

Een man is levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekpartij in een woning aan de Vroesenlaan in Rotterdam. Hij is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man is aangehouden.

11 augustus