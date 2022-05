Scooterrijder vlucht voor politie bij grote controle in Rotterdam-West, zestien bekeuringen

Stad hangt vol met schermen tijdens halve finale Feyenoord: 'We zijn al bijna uitver­kocht’

Waar kijk jij naar dé wedstrijd? Voor de eerste Europese halve finale in twintig jaar van Feyenoord, worden zoveel schermen opgesteld in de stad, dat thuis voor de buis geen optie meer is. ,,150 mensen in je zaak, die luidkeels You’ll Never Walk Alone zingen: kippenvel.”

30 april