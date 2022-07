Scooterrijder overleden na aanrijding in Rotterdam-IJsselmonde

Bekend Rotterdams festival sloopt alle records: 45.000 bezoekers verwacht

Wie nog een kaartje wil voor de jubileumeditie van het eet- en muziekfestival CuliNESSE in Rotterdam-Nesselande, moet rap zijn. Want het evenement op de oever van de Zevenhuizerplas is op een haar na uitverkocht. Met 45.000 bezoekers wordt tegelijkertijd een record gebroken door het festijn, dat verhuist van het strand naar de Kosboulevard. ,,Maar we blijven dit gebied trouw.”

12 juli