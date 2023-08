Scooter gaat in vlammen op in Beverwaard

update Mees redde kinderen uit de sloot na ongeluk met Stint: 'Sommigen lagen nog met hun hoofd onder water’

Tien kinderen en een begeleider zijn dinsdagmiddag ondersteboven met hun Stint in het water beland nadat het voertuig moest uitwijken voor een scootmobiel. Mees Naaraat (28), toevallig in Capelle aan den IJssel aan het werk, schoot direct te hulp. ,,Ik zag de paniek in de ogen.”