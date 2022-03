Schutter die Roncherello (20) doodschoot, was ‘geïnstrueerd om te schieten’: verdachte zwijgt

Rotterdam­mer (18) opgepakt in onderzoek naar dood van Roncherel­lo

De politie heeft een 18-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij waarbij Roncherello (20) ernstig gewond raakte en kort daarna stierf. Het is de vijfde verdachte die is aangehouden in het onderzoek naar het geweld in de Schiltmanstraat in Rotterdam-Feijenoord.

21 januari