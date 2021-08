Schulden en geen eten, maar wel altijd drugs in huis: zijn verslaving werd Thijs (23) fataal

column De heksen­jacht op Hugo de Jonge is ongepast: hij heeft ook gewoon recht op een menselijke behande­ling

27 augustus Lalalalalalalalalala, Hugo, hou je bek. Hou je bek. Hugo, hou je bek. Supporters van Feyenoord en Go Ahead zongen dit liedje zondag een keer of dertig. Samenzang van rivaliserende fans tegen één vijand, in de Kuip is altijd wel weer wat nieuws te beleven. Voor me zongen een vader en zoon - nette mensen, zo zou mijn moeder ze omschrijven - fanatiek mee.