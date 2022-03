Schrik zit er flink in na dodelijk ongeluk met vrachtwagen: ‘We zijn allemaal geschrokken’

De schrik zit er flink in bij de ondernemers in winkelcentrum Binnenhof, na het dodelijk ongeluk dat vanochtend op de Arrheniusweg in Rotterdam-Ommoord plaatsvond. Door nog onbekende oorzaak kwam een vrouw bij het oversteken onder een vrachtwagen terecht. Ze overleed aan haar verwondingen.

Kapster Felicia van AMI Kappers Binnenhof stond net voor het raam te kijken, toen het drama zich afspeelde. ,,Ik heb niet gezien hoe het gebeurde, maar wél dat er meteen daarna brandweer kwam aanrijden’’, vertelt ze. ,,In eerste instantie dacht ik nog dat er iets in de fik stond. Maar daarna arriveerden ook ambulances. Toen begreep ik dat er iemand was aangereden en het slachtoffer was overleden.’’

Geschrokken

De traumahelikopter is volgens haar wel richting Ommoord gevlogen, maar is omgekeerd. Vermoedelijk omdat de medici ter plekke al hadden geconstateerd dat de vrouw het ongeval niet had overleefd. Het verhaal gaat dat de vrouw ten val is gekomen en de vrachtwagen over haar is heengereden.

De klap van het ongeluk komt hard aan onder het personeel. ,,Ik ben niet gaan kijken, dat vind ik niet netjes. Wél hebben we het er met elkaar over. We zijn allemaal geschrokken, maar moeten ook verder.’’

Bestuurder (76) aangehouden

Rond 10.00 uur stak het slachtoffer de weg over ter hoogte van een rij woningen, net voorbij winkelcentrum Binnenhof in Rotterdam-Ommoord. Tijdens het oversteken werd de vrouw geraakt door het voertuig. De hulpdiensten rukten uit, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. De bestuurder, een 76-jarige man uit Papendrecht, is aangehouden en wordt verhoord op het politiebureau.

