Schrik is groot bij Rotterdams gezin nadat kogel in zolderraam terechtkwam: ‘Moet een ongeluk zijn’

met video/updateDe schrik is groot bij een Rotterdams stel met twee jonge kinderen: zondagavond werd zijn woning beschoten. ,,Het moet per ongeluk zijn gebeurd.”

Volledig scherm De politie trof meerdere hulzen rond de woning aan. © MediaTV

De bewoner van de hoekwoning aan de Stormerdijk in Rotterdam-IJsselmonde kan maandagmiddag weinig over de gebeurtenissen kwijt. In een korte reactie zegt hij te vermoeden dat zijn zolderraam ‘per ongeluk’ is geraakt. ,,Ik heb geen vijanden. Dit is een heel naar idee en erg schrikken.”

Een stel dat iets verderop woont, heeft hetzelfde vermoeden. De twee denken dat de woning is geraakt door een verdwaalde kogel. ,,De eerste vier knallen hoorden we vlak achter elkaar. Daarna renden mensen weg en hoorden we nog eens twee knallen. We denken dat zich iets op straat heeft afgespeeld.”

De buurman wijst naar het getroffen dakraam: niet per se de makkelijkste plek om als schutter een woning te raken. ,,Ik denk dat dat gezin pech heeft gehad. Alweer: ze hebben ook al twee inbraken achter de rug. Heel vervelend.”

‘We tasten in het duister’

De politie doet onderzoek naar de beschieting, maar kan nog niets kwijt over de achtergrond van het incident. ,,Vooralsnog tasten we in het duister als het gaat om de aanleiding. Daarom spreken rechercheurs graag met mensen die iets gezien hebben of meer weten. Aanhoudingen hebben we nog niet verricht.”

Een woordvoerder kan niet zeggen hoeveel schoten zondagavond zijn gelost. Wel is duidelijk dat op straat meerdere hulzen zijn gevonden. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. ,,Maar dit had heel anders kunnen aflopen.”

Met enige regelmaat worden in Rotterdam panden beschoten. De beoogde doelwitten hebben vaak een directe of indirecte link met drugshandel. De intentie is niet om deze personen te raken, maar om ze te laten schrikken. Vaak omdat iemand nog een schuld moet betalen of drugs dient te leveren.

Volledig scherm Bovenin het raam van de woning aan de Stormerdijk zit een kogelgat. © MediaTV

