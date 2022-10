Schrijver Arjen ziet hoe armen uit de wijken worden gejaagd: ‘Metamorfose van Rotterdam is grote fout’

Update/MET VIDEO 30-jarige man doodgescho­ten op terras in Rotterdam­se centrum: ‘Zag allemaal mensen in paniek’

De 30-jarige Rotterdammer die zaterdagavond op het Tiendplein in het Rotterdamse centrum rond half elf werd neergeschoten is in het ziekenhuis overleden. Onder het oog van mensen die op het terras van de uitzonderlijk warme oktoberavond genoten én meerdere camera's nam de brutale schutter het slachtoffer van dichtbij onder vuur.

14:30