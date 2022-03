Schreeuwend tekort aan technisch personeel: ‘Na je afstuderen heb je niet één baangarantie, maar vijf’

VIDEO Overvaller schiet op het plafond van supermarkt in Hoogvliet en vlucht met buit

In een supermarkt aan de Akkerwinde in Hoogvliet heeft vrijdagavond een overvaller het personeel met een vuurwapen bedreigd. Hij schoot hierbij volgens de politie zelfs in het plafond. Niemand raakte gewond. De politie is nog op zoek naar de dader.

19 maart