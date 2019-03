Schotels, aliens en superhelden: Kunsthal in het teken van het onbekende

Klépierre houdt vast aan nieuwe openings­tij­den Alexandri­um

20:34 Eigenaar Klépierre van winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam betreurt de onrust die is ontstaan over de nieuwe openingstijden, maar blijft achter de per 1 april aangepaste opzet staan. Ondernemers maken zich zorgen over de leegstand en de stijgende lasten.