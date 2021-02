Schoolleiders sturen brandbrief naar Den Haag: ‘Heropen scholen snel en schrap 1,5 meterregel’

Leerlingen zijn, na bijna een jaar van coronaonderwijs, op. Het ‘spreekwoordelijke elastiek’, zo schrijven de 56 Rotterdamse en 36 Amsterdamse schoolleiders aan onderwijsminister Arie Slob, dreigt te knappen. De grootste schade zit 'm volgens hen niet in leerachterstanden. Vele malen erger zijn de mentale klappen die scholieren te verstouwen krijgen.

‘Je merkt het aan alle kinderen’

Yolande de Beer, directeur van scholengroep Het Lyceum Rotterdam, ziet leerlingen worstelen met depressies, sombere gevoelens en een gebrek aan motivatie. ,,Je merkt het eigenlijk aan alle kinderen, dus ook degenen die thuis in een prima situatie zitten. Ze missen het samenzijn, de sociale omgang. Voor pubers is dat zó essentieel. Het is niet alleen gezelligheid, het is een basisbehoefte om jezelf staande te houden. Ze hebben het nodig voor hun ontwikkeling. Vergeet niet dat je identiteitsontwikkeling grotendeels op school plaatsvindt. Dáár krijg je feedback op je gedrag.”

De verbondenheid ontbreekt, stellen de ‘ernstig bezorgde’ schoolleiders. Leerlingen moeten immers afstand van elkaar houden en kunnen maar weinig sociale contacten hebben. ‘De schade die leerlingen nu oplopen, is echt groter dan de schade van alleen studiestof die ze niet tot zich hebben genomen’, schrijven de directeuren.

‘Schrap 1,5 meterregel’

De middelbare scholen gaan volgende maand waarschijnlijk weer open. Als dat gebeurt, moet de 1,5 meterregel voor leerlingen onderling komen te vervallen, stellen de Rotterdammers en Amsterdammers. In hun ogen is die niet te handhaven. De Beer: ,,Ze houden zich ook niet aan die regel, want ze denken elkaar niet ziek te kunnen maken. Het werkt beter als je die regel alléén tussen scholieren en docenten in stand houdt.”

Verder stellen ze voor docenten snel te vaccineren en willen ze dat leerlingen straks de ruimte krijgen om mentaal weer op te knappen. De Beer denkt op haar school bijvoorbeeld na over sessies mindfulness. ,,Het moet niet alleen maar over het bijspijkeren van kennis gaan. We moeten met name oog hebben voor hoe iedereen zich voelt. Als het straks weer kan, zou ik graag excursies organiseren en gastsprekers uitnodigen. Sociale activiteiten.”

Láát de scholieren straks even rustig scholier zijn, zo is de boodchap van de brief. Dat betekent: geen ‘geforceerde advisering, maar de ruimte om te ontdekken wat het kind echt kan op dit moment in zijn leven’. En flexibiliteit van de Onderwijsinsprectie, die ‘normen als onder- en bovenbouwsnelheid even los kan laten’.

‘Dit geeft aan hoe hoog de nood is’

De directeuren erkennen dat het heropenen van scholen risico's met zich meebrengt. Maar, zo betogen zij, de gevaren zijn groter wanneer het slot op de deur blijft. De Beer: ,,Dat wij dit vragen, geeft aan hoe hoog de nood is.”

