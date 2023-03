School in Vreewijk ontruimd na tip, maar melder blijkt zelf vuurwapen te dragen

Dankzij deze familie voelt Nieuw-Zeelandse hockeyer Scott (20) zich thuis in Schiedam

Bij HC Schiedam wordt dit seizoen regelmatig Engels gesproken. De Nieuw-Zeelandse jeugdinternational Scott Cosslett (20) kwam naar Schiedam in de hoop om ooit in de Nederlandse hoofdklasse te spelen. Nu is hij er plots dichtbij. ,,Ik doe dit om een voet tussen de deur te krijgen.”