Schonk vrouw vriendin 51.000 euro om vloek te verdrijven of was het boodschappengeld?

Kijktip! Deze Schiedam­mers waren te zien in 'vtwonen Weer Verliefd op je Huis'

Kees Tol was pasgeleden in Schiedam: hij presenteert namelijk het tv-programma vtwonen Weer Verliefd op je Huis. En daarin was de Schiedamse woning van Marlous en Kemor te zien.