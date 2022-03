Schollebos weer open, alle afgebroken takken opgeruimd: ‘Je kunt er weer veilig wandelen’

Bovendien konden het personeel en de aannemer maar op één plek tegelijk zijn en was het inhuren van hulptroepen onmogelijk, omdat ook elders in de regio de schade groot was. Een geluk bij een ongeluk was dat Capelle al vóór de eerste storm korte metten had gemaakt met bomen die op omvallen stonden. ,,Die hebben we preventief gekapt. Datzelfde geldt voor bejaarde exemplaren, die in hun val jonge bomen, met nog een hele toekomst voor zich, zouden meenemen.’’



Het Schollebos zou sowieso onder handen worden genomen, maar dat project wordt nu een poosje vervroegd. ,,We gaan op korte termijn bijplanten, maar niet van die luciferhoutjes. Ze moeten al een stuk groter zijn, en bovendien soorten die voor meer variatie zorgen. Zoals esdoorn, populier en hazelaar. Géén essen, omdat we last hebben van de essentakziekte. De nieuwe bomen moeten verder goed tegen een drassige grond kunnen.’’