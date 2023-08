Schip brengt 1570 auto's naar Rotterdamse haven

Ook zo'n fan van The Queen's Gambit? Schaakvere­ni­gin­gen zitten overvol

Schaken is hip! De populaire Netflix-serie The Queen's Gambit zorgde twee jaar geleden voor een hype maar die is niet voorbij gegaan. Meerdere verenigingen hebben nu zelfs een ledenstop. ,,Vroeger werd schaken gezien als een sport voor nerds. Maar dat is veranderd.”