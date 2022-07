Schietpartij in Rotterdam-Zevenkamp: Man (40) gewond aan zijn voet, dader spoorloos

VIDEOBij een schietpartij aan de Dieze in Rotterdam-Zevenkamp is zaterdagavond een 40-jarige man gewond geraakt aan zijn voet. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is spoorloos.

De schietpartij gebeurde even voor 23.00 uur. De schutter nam de man vanuit een auto onder vuur. Buurtbewoners hebben minstens vijf schoten gehoord, vertellen ze. Een auto en een gevel van een woning werden doorzeefd met kogels.

Volgens de politie wilde het slachtoffer zijn auto net parkeren toen hij vanuit een andere auto onder vuur werd genomen. Wonder boven wonder raakte het doelwit slechts licht gewond.

Veel buurtbewoners waren op het moment van de schietpartij thuis. ,,Ik stond in de keuken toen ik 5 á 6 knallen hoorde. Ik wist meteen dat het om een vuurwapen ging”, zegt een buurtbewoner. ,,Dit is echt heftig”, zegt een andere buurtbewoner. ,,Dit is zo’n leuke buurt waar onze kinderen vrij rond kunnen spelen en dan krijg je dit.”

Volledig scherm Een auto en een gevel van een woning werden bezaaid met kogels. © MediaTV

De politie trof niet veel later na het schietincident een uitgebrande auto aan in het Schollebos op het Ooievaarspad in Capelle aan den IJssel. Vermoedelijk gaat het om de vluchtwagen van de schutter.

Een directe zoekactie naar de verdachte leverde niets op. Agenten hebben aangebeld bij buurtbewoners die op dat moment nog wakker leken om te vragen of zij iets hebben gezien of gehoord van het incident, of misschien zelfs beelden hebben waarop de verdachte mogelijk te zien is, maar hebben nog niet iedereen kunnen spreken.

De recherche wil graag in contact komen met iedereen die nog niet met politie heeft gesproken, maar denkt informatie of beelden te hebben over het schieten, de brandende auto of de vluchtweg van de verdachte, aldus de politie op zondag.

Iets meer dan een jaar geleden vond in dezelfde straat ook een soortgelijk incident plaats. Toen werd een 32-jarige man in een auto beschoten en raakte ook gewond. ,,Het is echt vreselijk dat onze buurt zo een slechte naam krijgt door dit soort incidenten”, zegt een bewoner die zich zorgen maakt. ,,Je vraagt je af hoe veilig het hier nog is.”

Volledig scherm De politie vond niet veel later na het schietincident een uitgebrande auto op de Ooievaarspad in Capelle aan den IJssel. © MediaTV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.