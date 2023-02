Schiedamse Hoogstraat krijgt jeneververlichting: ode aan het rijke verleden

De kwestie Heeft u iets te zeggen over de openings­tij­den van de kroeg naast u? Wat vindt u?

Hoeveel zeggenschap moeten buren hebben over de openingstijden van het café naast hen? De verruiming van de horecatijden in Rotterdam is goed nieuws voor stappers en ondernemers, maar de bewoners van de uitgaansgebieden zijn overvallen door het besluit.

