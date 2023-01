Graf ruimen 1

Schandalig zoals er in Ridderkerk met levenden en doden om wordt gegaan. Waarvoor betaal je nog grafrechten? Ze halen een graf onder je neus weg. Voor verstrooien moet toch ook betaald worden? Als je niets betaald hebt of geen rekening gekregen hebt, zal het wel niet gebeurd zijn. Ze doen niets voor niets.

Ellen Claasz Coockson, Den Haag

Graf ruimen 2

Het is een kleine moeite om te kijken of het graf niet is geruimd. Waarom deze mensen niet zelf de overtuiging geven dat de ouders er nog begraven liggen. Wil de gemeente een fout verdoezelen?

Sivert Beertema

Ga je heel diep schamen

Overval op snackbar Watertorenweg in de wijk de Esch in Kralingen. Een klein berichtje wat je razend maakt. Er staat daar een keihard werkende Nederlandse familie met Chinese achtergrond. Iedereen werkt mee. In een wijksnackbar zo klein qua inkomsten dat een pinautomaat niet rendabel is. En deze overvaller heeft daar waarschijnlijk zelf vaak genoeg iets besteld. Makkelijk geld, zal hij zeggen wanneer die opschept tegen zijn vriendjes. Zo makkelijk dat hij toch nog maar een keertje langsging om even geld te halen.

Quote Je leven lang werken om op deze manier van je zuur verdiende geld af te komen Marianne Verbeek

Het is fijn om zo’n snackbar in de wijk te hebben. Dankzij dit soort lamzakken zal deze waarschijnlijk ook wel verdwijnen. Twee keer in een korte tijd bezoek van iemand die zelf te bedonderd is om te werken. Je leven lang werken om op deze manier van je zuur verdiende geld af te komen. En meneer de overvaller jij moet uit de wijk komen. Hoe kun je dit doen? Ga je schamen, heel diep schamen.

Marianne Verbeek, Rotterdam

N217 is nog niet klaar

In de krant staat dat de N217 klaar is dat klopt in het geheel niet. Er is belooft dat er een parallelweg zou komen van Maasdam naar s-Gravendeel. Bij het spoortunneltje is daar al lang rekening mee gehouden. Maar voor zover bekend is er nog niets aan gedaan. Ook bij de afslag A16 naar de Kiltunnel wordt niets gedaan. Dan ook maar even de N489. Bij Mijnsheerenland Westdijk ligt het werk ook weer maanden stil, terwijl het werk eigenlijk al eind 2021 klaar had moeten zijn. Voor de fietspadgebruiker is het daar zeker niet fijn.

Wel hard werken aan bushaltes bij het recreatieoord, wat de Blaaksendijk moet ontlasten. Wel een eind lopen als je bij de Boonsweg werkt, zoals bij veel industrieterreinen. En provincie ook nog bedankt om geen bus meer door Mijnsheerenland te laten gaan daar zijn veel mensen niet blij mee. Dus let op met de verkiezingen de provincie weet meestal niet eens waar de Hoeksche Waard is.

Rien de Bruin

