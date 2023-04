Schaatsfestijn Winterterras sluit af met financieel tekort, maar wil wel terugkeren

Gewapende overval op supermarkt aan Bouw­manstraat, daders doen greep in kassalade

Een supermarkt aan de Bouwmanstraat in Rotterdam-Charlois is maandagavond omstreeks 20.30 uur overvallen. Drie mannen drongen de winkel binnen en bedreigden het personeel met een mes. Ook deden zij een greep in de kassalade.