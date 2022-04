Schaatsers tijdens eerste vrije weekend gehuldigd voor prestaties op Olympische Spelen

Dat de twee pas twee maanden na de Olympische Spelen in het zonnetje worden gezet, heeft alles te maken met het schaatsseizoen, dat in volle gang is. ,,Ze moesten wedstrijden rijden en Schaatstrainingsvereniging Lekstreek had zelf ook een eigen clubkampioenschap”, verklaart Gert-Jan Klop van Team Sportservice, dat de huldiging samen met de schaatsclub organiseert. ,,Dit is hun eerste vrije weekeinde.”