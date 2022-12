Schaatsen met de skyline van Rotterdam als achtergrond? Dat kan bij IJsvrij

Elke donderdag wordt er een curlingcompetitie gehouden, maar een curlingbaan kan ook afgehuurd worden. ,,De kaartjes voor de eerste curlingcompetitie van deze donderdag zijn al bijna uitverkocht”, vertelt Eva van der Vegt, directeur van Bureau Vermaeck, dat IJsvrij organiseert. ,,Elke vrijdag zijn er ook kaartjes voor de silent disco te koop, met iedere week een ander thema.”

Ook kunnen bezoekers terecht voor een potje ‘jeu de puck’. ,,Dat is een combinatie van ijshockey en jeu de boules.” Op deze schaatsbanen is slechts plek voor recreatieve schaatsers. ,,Sportschaatsers zullen een andere baan moeten zoeken, want schaatsen op noren is bij ons verboden.”

‘Koek-en-zopie’

De ijsbaan is al vanaf donderdag open, maar zaterdag opent de schaatsbaan officieel met een klein feest en een optreden van ijsdanspaar Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen. Het duo heeft ervoor gezorgd dat er voor het eerst in 37 jaar een Nederlands ijsdanspaar op internationale toernooien staat.

Het ijs op deze banen ligt er natuurlijk niet zomaar, maar wordt deze hele week laagje voor laagje aangevuld. ,,Het moet echt ijs zijn. Om dat te krijgen zijn we drie dagen bezig om met water laagje voor laagje het ijs stevig genoeg te maken voor onze recreatieve schaatsers.”

In de winterse chalets rondom de baan kunnen bezoekers met glühwein of warme chocomelk - al dan niet met een neutje amaretto - in de hand even pauze nemen buiten de schaatsbanen. Ook kunnen de schaatsers hier terecht voor winterse hapjes als een broodje knakworst, flammkuchen of erwtensoep voor of na het sporten. Dit soort eten en drinken wordt ook wel ‘koek-en-zopie’ genoemd.

Verhuizen naar de skyline

De deels overdekte schaatsplek werd in de jaren voor corona al druk bezocht en ook dit jaar is de verwachting weer dat het gezellig druk zal worden. ,,Zeker op dagen dat de weersvoorspellingen goed zijn, zoals deze week, loopt het storm bij de kaartverkoop. We zijn niet altijd uitverkocht, maar op en rond de feestdagen zijn we erg populair.”

IJsvrij werd voor het eerst in 2017 georganiseerd, maar destijds vond het plaats in het Euromastpark. Bureau Vervaeck werd samen met de eigenaressen van restaurant Parqiet geïnspireerd door de schaatsbaan in het Central Park in New York, maar in 2019 moesten ze verhuizen naar een nieuwe locatie. Dit omdat de gemeente het aantal evenementen in het Euromastpark wilde beperken. ,,We zochten een gezellige, intieme plek in het centrum. Met de Rotterdamse skyline op de achtergrond bij Plein 1940 kunnen we het niet Rotterdamser maken dan dit.”

