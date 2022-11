Schaatsbaan Rotterdam bestaat tien jaar: gratis schaatsen en silent disco

Bloedfana­tiek bij het NK Flipperen in Rotterdam: ‘Een topspeler speelt elke dag wel zo’n zes tot acht uur’

Rotterdam is vanaf vrijdag het toneel van het Dutch Pinball Open ’22. Ofwel: het NK Flipperen. Drie dagen lang strijden 160 bloedfanatieke deelnemers uit de hele wereld, aangemoedigd door meer 1000 fans, om de eer in het Dutch Pinball Museum in Delfshaven. Directeur en flipperfanaat Gerard van de Sanden vindt het een hele eer dat het NK in zijn museum is.

16:03