Schaatsbaan breekt alle records: hoogste bezoekersaantal ooit

Au­to-onderdelen veelvuldig in trek bij dieven

20:44 De politie in Rotterdam-Oost heeft het er maar druk mee. De afgelopen twee maanden hadden de helft de aangiftes over autodiefstal die het basisteam IJsselland ontving, betrekking op auto-onderdelen die gejat waren. Bij een Volkswagen Polo, die in Ommoord geparkeerd staat, is het al helemaal vaak raak. Deze werd al drie keer doelwit van diefstal.