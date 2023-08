SC Genemuiden verdwijnt na het voorgerecht al van tafel door verlies in Barendrecht: ‘Echt gevaar kwam er niet uit onze aanvallen’

Middenin woonwijk wordt tientallen keren geschoten: ‘Uur eerder speelden er nog kinderen op straat’

Vuurwerk? Nee. Vuurwapengeweld was het. Heftig vuurwapengeweld. Daarbij vlogen tientallen kogels alle kanten op. De dag na de schietpartij midden in een woonwijk halen bewoners opgelucht adem. Want het is, blijkt uit de kogelgaten in gevels en auto’s, een wonder dat er geen doden zijn gevallen.