Sarah (27) zag van dichtbij wat exposen voor impact heeft: ‘De politie kon niets doen’

De Roodkapjes zijn de steun en toeverlaat van iedere mantelzor­ger

Als grootmoeder bedlegerig is, komt Roodkapje koekjes brengen. Voor Ingrid de Geus en Marjo Koppert is dat bekende sprookjesfiguur het voorbeeld van een mantelzorger die het zelf niet gemakkelijk heeft. Als De Roodkapjes zetten zij zich nu in Rotterdam in om te voorkomen dat mantelzorgers er zelf aan onderdoor gaan. ,,Zorgen voor iemand kan best eenzaam zijn.”

