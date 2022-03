Sanne schreef kinderboek dat ineens werkelijkheid werd dankzij ‘jachtrel’ van Jeff Bezos: ‘Heel apart’

Vuurwapen gebruikt in café ‘T Half Uurtje, nog niemand aangehou­den

In het cafe ‘t Half Uurtje aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois is zaterdagnacht geschoten. Dat meldt de politie. Hierbij raakte niemand gewond. Of een ruzie of bijvoorbeeld een overval de aanleiding voor het wapengebruik was, is nog in onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

19 maart