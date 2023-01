Sanne (37) is luchtvluchteling: van het vieze Rotterdam naar Zwitserland

De uitstoot van cruisesche­pen neemt door walstroom af, maar ‘daarmee is het probleem niet opgelost’

Met een miljoeneninvestering in een walstroominstallatie moeten walmende cruiseschepen aan de Wilhelminapier over enkele jaren verleden tijd zijn. De lucht in het Rotterdamse centrum wordt een beetje schoner. Een feestelijk moment?

6 december