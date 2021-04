Sanie (23) bezocht alle 173 McDrives van Nederland: ‘Heb honderden kipnuggets besteld’

Nieuws Bomenrid­ders willen dat rechter kap platanen bij Rotterdam Centraal dwarsboomt

9 april Mogen de oude platanen bij de taxistandplaats van Rotterdam Centraal gekapt worden of niet? Of dat het geval is, hangt af van de vraag of ze monumentaal zijn. De bestuursrechter boog zich daar deze week over. Over twee weken volgt de definitieve uitspraak.