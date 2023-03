Sandin Avdic baalt van vertrek bij Sportclub Feyenoord: ‘Mijn vrouw speelde rol in mijn beslissing’

Sportclub Feyenoord vermorzelde zaterdag Smitshoek (4-0) en staat nu voor het eerst in maanden boven de streep. Sandin Avdic maakte een treffer en gaat in op zijn vertrek. ,,Als mijn twee kleintjes Super Feyenoord horen, staan ze te springen.”

Heb je er nu één of twee gemaakt?

Sandin Avdic: ,,Haha, op internet stond dat ik er twee had gemaakt. De speaker had het verkeerd gezien. Die zei dat ik had gescoord, maar Yarick Dorst had twee mooie vrije trappen gescoord. Smitshoek miste acht basisspelers, daar hebben wij optimaal gebruik van gemaakt. 4-0 was verdiend en zij hebben bovendien geen kans gecreëerd.”

Viel er wat van jullie af na die dikke overwinning?

,,De euforie was er zeker, maar we hebben direct gezegd dat we er nog niet zijn. We hebben nog een heel lange weg te gaan. We willen ten koste van alles niet uit de vierde divisie degraderen. We moeten nog wel constanter worden, maar het programma in vooruitzicht biedt perspectief.”

Onlangs maakte je bekend te vertrekken bij Feyenoord. Waarom?

,,Mijn vrouw heeft in deze een belangrijke rol gespeeld. We zijn ouders van twee jonge kinderen. Ik werk ook full-time. Ik had mijn uitlaatklepjes wel, maar mijn vrouw niet. Er komt een tijd van komen en gaan. Drie keer per week trainen en nog een wedstrijd spelen, is dan te veel. Ik heb mijn vrouw nu zover gekregen dat ze het wel accepteert dat ik twee keer in de week ga trainen.”

Neem je ook afscheid van dit niveau?

,,Ik ben nog fit, dus ik zou nog van waarde kunnen zijn op dit niveau. Er zijn geïnteresseerden uit de competitie die die mogelijkheid bieden dat ik bijvoorbeeld twee keer per week train. Daarover ben ik nu aan het nadenken. Ik had stiekem gehoopt dat dat bij Feyenoord kon. Dit is mijn club. Ik heb met Stefan de Vrij bij Feyenoord in de jeugd gezeten. Feyenoord zin in m’n bloed. Als mijn twee kleintjes Super Feyenoord horen, staan ze te springen. Daarom vind ik het zonde dat ik vertrek.”

