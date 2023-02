Salaris van 223.000 euro voor nieuwe Havenbaas? ‘Een wereldbedrijf moet altijd een topbestuurder hebben’

Is de nieuwe baas van het Rotterdamse Havenbedrijf een salaris van ruim 220.000 euro waard ? Zijn sommige mensen sowieso dergelijke salarissen waard? Want verdiende de huidige havenbaas in 2021 ruim 600.000 euro, dit jaar, zijn laatste, krijgt hij door een regeling meer dan 1 miljoen. Over het salaris van zijn opvolger wordt nu volop gebakkeleid. Wij vroegen U: zijn sommige functies zó belangrijk, dat de samenleving de knip moet trekken? U zei: ‘223.000 euro te weinig? Hoe hoger in de top, hoe inhaliger men is.’

Het salaris van de huidige havenbaas is veel meer dan nu mag volgens de Wet Normering Topinkomens (ook wel bekend als de Balkenendenorm). Het gaat dan om maximaal 223.000 euro aan publiek geld. Met name bestuurders zeggen dat een dergelijke salaris logisch is voor leiders van dit kaliber. Zij kunnen in het bedrijfsleven veel meer verdienen en alleen een goede opvolger lok je dus ook met zo’n flink salaris.

Genuanceerd

Uit de reacties van onze lezers blijkt dat velen van hen 223.000 euro te veel vinden. Maar er zijn ook lezers die genuanceerder zijn en snappen dat de vrouw of man die aan de leiding staat van een bedrijf met een jaaromzet van dik 770 miljoen euro en een enorme verantwoordelijkheid wel een topsalaris mag verdienen.

Adriaan van Naarden (Rotterdam): En dan hebben we het alleen over salaris en nog niet eens over pensioenkosten, onkostenvergoedingen en andere privileges. Of betaalt deze heer zijn etentjes, reisjes en andere uitjes met zijn gasten ook zelf? Vind eerst maar een deskundige en bevlogen Rotterdammer die deze baan een eer vindt. Dan komt een correct salaris en overige emolumenten vanzelf.

Quote Dat een directeur in zijn laatste jaar een ‘douceurtje’ van 1 miljoen krijgt, is volledig uit balans. Cees de Keijzer

B . Vrijhof - v.d. Gevel (Rotterdam): 223.000 euro te weinig? Hoe hoger in de top hoe inhaliger men is! Het is een ‘ons kent ons’ clubje dat anderen probeert te hersenspoelen hoe onmisbaar ze wel niet zijn. De hebzucht onder topbestuurder kent geen grenzen, zoals maar weer eens bewezen is. Ieder werknemer zou moeten staken tegen dit soort lieden!

Monique van Bokhoven (Rotterdam): Voor die 200.000 euro aan salaris zijn er uitstekende mensen te vinden. Bovendien heb je altijd ook een heel team om je heen. Je moet simpelweg je werk goed doen, wat los moet staan van je salaris.

Volledig scherm Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een jaaromzet van circa € 770 miljoen. © Havenbedrijf Rotterdam

Cees de Keijzer (Maassluis): Het is een salaris voor een multinational. Waarbij het Havenbedrijf wel het imago van een multinational heeft, maar dat niet is. Welk bedrijf is verzekerd van vaste inkomsten, zoals die van het Havenbedrijf? Zelfs als het economisch minder goed gaat, komt jaarlijks minimaal 300 miljoen aan zeehavengeld, 15 miljoen aan binnenhavengeld en ruim 400 miljoen aan terreincontracten binnen. De kunst is om rijk en gemeente hun deel te geven en de rest te investeren in de havenvoorzieningen. Dat een directeur die daaraan leiding geeft, daarvoor in zijn laatste jaar een ‘douceurtje’ van 1 miljoen krijgt, is volledig uit balans. Het doet ook geenszins recht aan het feit dat die haven groot werd met gemeenschapsgeld.

W. Spanjersberg (Rotterdam): Inhaligheid kent klaarblijkelijk geen rem en integer zijn bestaat niet meer. Iedere topbestuurder is vervangbaar. Ook voor minder salaris.

F.J. van der Heijden (Krimpen aan den IJssel): Ik vind absoluut dat de directeur van het Havenbedrijf een dergelijke salaris waard is. Een wereldbedrijf als de haven moet altijd een topbestuurder hebben, die een salaris verdient, marktconform volgens multinationals. Overigens vind ik, dat ministers en premier ook zo’n salaris moeten verdienen, gezien hun verantwoordelijkheid. Voor de duidelijkheid, ik heb zelf een middeninkomen.

