‘s Lands bekendste illusionist Hans Klok schittert in Rotterdam: ‘Veel herinneringen aan deze stad’

Wereldberoemd vanwege zijn wervelende shows én dito haar, doet Hans Klok de komende weken Rotterdam aan. De illusionist brengt met zijn show Hans Klok and Friends het circus naar de stad. Van 22 juli tot en met 7 augustus zijn de shows te zien in een imposante theatertent bij het ss Rotterdam.

U trad onder meer op in Las Vegas, hoe is het om nu in Manhattan aan de Maas te staan?

,,Dat is fantastisch. Ik heb namelijk veel herinneringen aan Rotterdam. Mijn eerste optreden was in het oude Luxor Theater, al meer dan dertig jaar geleden. Ook daarna heb ik nog veel opgetreden in de stad. Het roept dus wel wat op, ik heb er echt zin in. Bovendien ben ik verliefd op het circus.”

Hoe zien de shows eruit?

,,Er is veel terug te zien uit mijn shows in Las Vegas. Ik open zelf, samen met mijn assistent. Daarna komen onder meer koorddansers en het rad des doods voorbij. Ook is het acrobatisch Trio Three G uit Oekraïne te zien. Vanwege de oorlog in hun land waren zij gestrand en konden ze niet meer terug naar hun thuisland. Ik ben blij dat ze op deze manier aan de slag zijn en wat geld kunnen verdienen. Tussen deze geweldige artiesten door ben ik zelf natuurlijk ook aanwezig. Het is ongeveer fiftyfifty.”

Het is niet niks, achttien shows van elk negentig minuten. Wat maakt het voor u zo leuk?

,,Het leunt op hetzelfde programma, maar het is altijd weer nieuw. Dat maakt het ook zo spannend. De shows hebben een hoog festivalgehalte. Zo zijn er foodtrucks, barbecues en blijven veel mensen blijven hangen na de show. Ik woon zelf in een woonwagen, dus ik houd wel van dat wereldje. Het wordt nooit routine: je moet het echt bijhouden. Het is niet dat ik zo het podium op stap. Het is echt een ambacht. Je moet veelzijdig zijn: de trucs moeten kloppen, maar je moet ook goed zijn met muziek en fotografie. Het leukste aan mijn vak is dat je van alles wat moet afweten. Daarnaast is niet alleen de show zelf belangrijk, maar heb ik ook aan mijn uiterlijk nog een hoop werk. Sporten, trainen, maar ook mijn haar natuurlijk.”

Staat de windmachine er ook weer?

,,Haha. Die staat er uiteraard, zeker met warme dagen. Anders gaan mensen überhaupt de tent niet in.”

