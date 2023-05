Ruzie tussen vrienden loopt fataal af: pistool gaat ‘per ongeluk’ af, één van hen krijgt kogel in zijn hoofd

Rotterdam klaar voor kampioens­feest, maar waarom is die wedstrijd nou zo laat?

Nog even en Feyenoord speelt zondag om 16.45 uur de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in De Kuip. De kans is groot dat een kleine twee uur later een gigantisch Rotterdams volksfeest losbarst dat lang doorgaat. Was het niet wenselijker voor de beveiliging van de stad om deze wedstrijd wat vroeger te spelen?