Rust in centrum van Rotterdam wedergekeerd: meer dan zeventig aanhoudingen, twee agenten gewond

Dodelijke steekpar­tij op lieflijk landgoed in Rockanje: ‘Had ik hier niet verwacht’

De vogeltjes fluiten vrolijk in het overdadige groen in het buitengebied van Rockanje. Hotel Olaertsduyn ligt - net als het gelijknamige landgoed - lieflijk verscholen tussen metershoge bomen. Een ideale plek als conferentieoord of voor topoverleg op de hei, maar deze plek op het eiland Voorne-Putten was woensdagmorgen vroeg het decor van een steekpartij met een dodelijk slachtoffer. De politie heeft daarvoor een man aangehouden.

25 mei